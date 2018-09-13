Форвард «Нэшвилла» получил дисквалификацию за домашнее насилие

Нэшвилл, США, , 10:11 — REGNUM Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон получил дисквалификацию «за неподобающее поведение». Об этом 12 сентября сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что Уотсон отстранён на все предсезонные матчи и 27 игр регулярного чемпионата НХЛ без сохранения зарплаты.

Причиной такого решение стал арест игрока, который имел место 16 июня в Теннеси. Уотсон был обвинён в домашнем насилии. Хоккеист признался, что во время спора с подругой толкнул её.

«Это решение необходимо и согласуется с политикой НХЛ, которая не потерпит подобного поведения», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Напомним, в прошлом сезоне Уотсон в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 19 очков (14 шайб + 5 передач). Также он провёл 13 матчей в плей-офф, в которых набрал восемь очков (5+3).

Читайте также: Стив Айзерман покинул пост генерального менеджера «Тампы Бэй»