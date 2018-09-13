Клубы АПЛ заподозрены в завышении данных о посещаемости матчей

Лондон, , 09:54 — REGNUM Шесть клубов Английской премьер-лиги завышают данные о посещаемости домашних матчей. К такому выводу пришли журналисты BBC, проводившие расследование.

Отмечается, что спортивный отдел издания запрашивал информацию у полиции и местных властей относительно количества зрителей на каждой игре в прошлом сезоне. После этого эти данные были сопоставлены с теми, что предоставляли сами клубы.

Всего было получено восемь ответов, имеющих отношение к семи клубам. Выяснилось, что завышенные данные предоставляют шесть клубов — «Саутгемптон» и «Тоттенхэм» (все матчи), «Вест Хэм» и «Манчестер Сити» (12 матчей), «Челси» (шесть матчей) и «Уотфорд» (четыре матча).

Статистика по этим клубам не совпала с цифрами, которые были официально опубликованы самими клубами. Расхождения варьируются от 2,6 до 12,5 тыс. человек.

Отмечается также, что данные по 12 матчам «Манчестер Юнайтед» полностью совпали с данными полиции.

Тем не менее, как уточняется в материале, нарушением правил такое расхождение не является, поскольку большинство клубов сообщает о числе проданных на матч билетов, а не о количестве зрителей на трибунах. То есть здесь могут не учитываться владельцы абонементов, которые могут пропускать матчи.