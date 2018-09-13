Испания может подать заявку на проведение ЧЕ-2028 или ЧМ-2030

Мадрид, , 09:42 — REGNUM За проведение чемпионата Европы 2028 года или чемпионата мира 2030 года может побороться Испания. Об этом сообщает The Washington Post.

Испания рассматривает возможность подать заявку на проведение одного из турниров. Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес встретились президентом ФИФА Джанни Инфантино, чтобы обсудить такую возможность.

Отмечается, что заявку на проведение мирового первенства Испания может подать совместно с Португалией и Марокко.

Напомним, в последний раз Испания принимала чемпионат мира в 1982 году. На предстоящем в 2020 году чемпионате Европы испанский город Бильбао примет несколько матчей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года могут подать Великобритания и Ирландия.

Кроме того, предполагается, что на проведение мундиаля в 2030 году также будет претендовать совместная заявка Аргентины, Уругвая и Парагвая.

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