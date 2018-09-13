Гвардиола заявил о желании завершить тренерскую карьеру в «Барселоне»

Манчестер, Великобритания, , 08:02 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о желании завершить тренерскую карьеру в структуре «Барселоны». Об этом 12 сентября сообщает Marca.

«Всё закончится там же, где и начиналось. Мои последние шаги в качестве тренера будут связаны с академией «Барселоны», — сказал Гвардиола.

Напомним, Хосеп Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда выиграла все возможные трофеи, трижды став чемпионом Испании и дважды победив в Лиге чемпионов.

Кроме того, Гвардиола с 2013 по 2016 год возглавлял «Баварию». В настоящее время он тренирует «Манчестер Сити».

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