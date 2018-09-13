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УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы

Спорт

«В настоящее время эта идея вообще не обсуждается»

УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы
Футбольный мяч

Ньон, Швейцария, 13 сентября 2018, 07:32 — REGNUM  Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет проводить финальный матч Лиги чемпионов за пределами Европы. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, 12 сентября сообщает Mundo Deportivo.

«В настоящее время эта идея вообще не обсуждается. УЕФА не планирует проводить финальный матч Лиги чемпионов за пределами Европы», — сказал Чеферин.

Ранее стало известно о том, что несколько матчей чемпионата Испании пройдут в США и Канаде. Предполагается, что это увеличит популярность европейского футбола в Северной Америке.

Позже появилась информация о возможном проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2018/19 состоится 1 июня 2019 года на стадионе «Ванда Метрополитано» — домашней арене мадридского «Атлетико».

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