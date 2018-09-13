Четверг, 13 Сентября 2018 года
08:31:22 МСК

Мужская сборная России стартовала с победы на ЧМ по волейболу

Спорт

Сборная России обыграла Австралию со счётом 3:0

Бари, Италия, 13 сентября 2018, 07:24 — REGNUM  На чемпионате мира по волейболу мужская сборная России в своём первом матче одержала победу над командой Австралии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 17 очков. Также 13 баллов в активе Дмитрия Мусэрского. Ещё 10 очков российской команде принёс Дмитрий Волков.

Во втором туре сборная России сыграет с командой Туниса. Матч пройдёт 14 сентября. Также российской команде предстоит сыграть в группе С с командами США, Камеруна и Сербии.

Напомним, чемпионат мира по волейболу проходит в Италии и Болгарии с 9 по 30 сентября.

Сборная Австралии — Сборная России — 0:3 (21:25, 20:25, 16:25).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волейбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить