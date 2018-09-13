Мужская сборная России стартовала с победы на ЧМ по волейболу

Бари, Италия, , 07:24 — REGNUM На чемпионате мира по волейболу мужская сборная России в своём первом матче одержала победу над командой Австралии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 17 очков. Также 13 баллов в активе Дмитрия Мусэрского. Ещё 10 очков российской команде принёс Дмитрий Волков.

Во втором туре сборная России сыграет с командой Туниса. Матч пройдёт 14 сентября. Также российской команде предстоит сыграть в группе С с командами США, Камеруна и Сербии.

Напомним, чемпионат мира по волейболу проходит в Италии и Болгарии с 9 по 30 сентября.

Сборная Австралии — Сборная России — 0:3 (21:25, 20:25, 16:25).