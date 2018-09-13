СКА дожал «Йокерит» в овертайме

Санкт-Петербург, , 06:44 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе СКА голы забили Николай Прохоркин, оформивший дубль, Артём Зуб и Патрик Хёрсли.

В составе «Йокерита» шайбы на свой счёт записали Пекке Йормакка, Никлас Йенсен и Сакари Маннинен.

СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

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