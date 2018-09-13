Четверг, 13 Сентября 2018 года
08:30:28 МСК

«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в серии буллитов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Балашиха, Московская область, 13 сентября 2018, 06:28 — REGNUM  Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась по буллитам со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Ак Барса» Иржи Секач. Защитник «Авангарда» Максим Чудинов восстановил равновесие.

В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Авангарда». Победный бросок на счету Сергея Широкова.

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Читайте ранее в этом сюжете: «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в первом домашнем матче в Балашихе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить