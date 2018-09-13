«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в серии буллитов

Балашиха, Московская область, , 06:28 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась по буллитам со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Ак Барса» Иржи Секач. Защитник «Авангарда» Максим Чудинов восстановил равновесие.

В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Авангарда». Победный бросок на счету Сергея Широкова.

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

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