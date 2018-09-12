Международный параолимпийский комитет продлил диквалификацию ПКР

Мадрид, , 22:24 — REGNUM Международный параолимпийский комитет (IPC) продлил дисквалификацию Параолимпийского комитета России (ПКР) и одновременно с этим призвал российские власти и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) активизировать усилия для решения вопроса о восстановлении ПКР в правах. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба IPC.

В Мадриде состоялось заседание правления IPC, на котором глава организации Эндрю Парсонс заявил, что направил письма министру спорта России Павлу Колобкову и главе WADA Крэйгу Риди. В этих письмах Парсонс выразил разочарование в связи с якобы отсутствием прогресса за последние шесть месяцев.

«ПКР в настоящее время отстранен IPC, поскольку выполнил 23 из 26 критериев, необходимых для возвращения статуса», — сказано в сообщении IPC.