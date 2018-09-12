Болельщики возьмут на память кусок газона самарского стадиона «Металлург»

Самара, , 21:39 — REGNUM После матча 13 сентября на самарском стадионе «Металлург» каждый из болельщиков может взять на память кусок газона. Об этом сообщает футбольный клуб «Крылья Советов».

В товарищеской встрече примут участие ветераны, тренеры и административный состав клуба. Для участия в матче за команду болельщиков необходимо подать заявку.

После проведения игры начнутся работы по реконструкции стадиона, а покрытие арены будет заменено на синтетическое.

ИА REGNUM напоминает, стадион «Металлург» в Самаре открылся в августе 1957 года. Домашние матчи «Крылья советов» стали проводить на стадионе с 1970 года. В 2004 году арена стала самым посещаемым стадионом Восточной Европы.

Последнюю игру «Крылья Советов» провели на стадионе 15 апреля 2018 года, обыграв «Енисей» (Красноярск). После чего домашней ареной клуба стал построенный к чемпионату мира по футболу-2018 стадион «Самара Арена».

Планируется, что стадион «Металлург» станет резервной площадкой самарского клуба.