Экс-капитан «Челси» Джон Терри отказался переходить в «Спартак»

Лондон, , 20:59 — REGNUM Бывший капитан «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри принял решение отказаться от контракта, предложенного московским «Спартаком». Об этом он сообщил 12 сентября на своей странице в Instagram.

«Это амбициозный клуб, и я был очень впечатлен их профессионализмом. Но взвесив всё, вместе с моей семьей мы решили, что это не правильный шаг для нас в настоящее время время», — написал 37-летний защитник.

При этом Терри поблагодарил «Спартак» и пожелал его болельщикам хорошего завершения сезона.

Напомним, накануне появилась информация о том, что английский спортсмен ожидает улучшения предложения от московского клуба: ранее Терри согласовал со «Спартаком» годовой оклад в 1,8 млн евро, однако позднее якобы пожелал увеличить эту сумму ещё на 1,3 — 1,4 млн евро.

8 сентября сообщалось, что футболист уже прошёл медицинский осмотр в одной из итальянских клиник, однако по возвращении в Англию он засомневался в целесообразности перехода в «Спартак».

Читайте ранее в этом сюжете: Трансфер английского защитника Терри в «Спартак» – под вопросом