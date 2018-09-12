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Amazon планирует снять сериал про Марадону

Спорт

Кастинг на роль футболиста уже проведен

Amazon планирует снять сериал про Марадону
Dani Yako
Диего Марадона празднует гол в ворота сборной Англии

Вашингтон, 12 сентября 2018, 15:05 — REGNUM  Компания Amazon планирует снять сериал про знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадону. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что кастинг на роль футболиста уже проведен. Его сыграют три разных актера.

Предполагается, что сериал расскажет о ключевых моментах футбольной истории и личной жизни Марадоны. Фильм должен быть выпущен на экраны в ближайшее время.

Напомним, что про Марадону уже снято два фильма режиссерами Эмиром Кустурицей и Марко Ризи.

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