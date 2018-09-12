Судья Карлос Рамос не выходил на улицу после финала US Open

Нью-Йорк, США, , 14:53 — REGNUM Теннисный арбитр Карлос Рамос заявил, что не появлялся на улицах Нью-Йорка после финального матча, в котором произошёл скандал с Сереной Уильямс. Об этом сообщает Portugal's Tribuna Expresso.

По словам Рамоса, он не выходил на улицу, чтобы избежать сложных ситуаций.

«Я в порядке, невзирая на сложившиеся обстоятельства. Не стоит обо мне беспокоиться. Ситуация получилась не самой приятной, но судейства «а-ля карт» не может существовать», — добавил Рамос.

Отметим, что уже через неделю Рамос вернётся к судейству. Он будет работать на соревнованиях в Задаре (Хорватия).

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Напомним, в финале US Open Серена Уильямс проиграла японской теннисистке Наоми Осаке. Во время матча судья Рамос предупредил Уильямс за подсказки от тренера, а также за то, что разбила ракетку о корт. После этого она стала спорить с судьёй и позволила себе оскорбления в его адрес, за что была оштрафована на один гейм.

После матча Уильямс заявила, что с ней поступили несправедливо, а снятие гейма вообще похоже на сексизм.

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