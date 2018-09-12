Ростовский губернатор назвал недостаток в организации матча Россия – Чехия

Ростов-на-Дону, , 14:05 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, посетивший 10 сентября товарищеский матч Россия — Чехия на «Ростов-Арене», назвал недочёт, допущенный организаторами футбольного поединка.

«В организации матча был один недостаток — не объявили количество людей, присутствующих на трибунах. На матч пришло больше 43 тыс. болельщиков. Эта цифра точно соответствует посещаемости, которая была в Ростове во время матчей чемпионата мира. Но могу сказать, что лично мне атмосфера и ход матча были даже более интересны, чем на некоторых играх ЧМ-2018», — цитирует слова главы региона пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что нарушений во время проведения игры допущено не было. За общественным порядком следили более 2 тыс. силовиков.

Сборная России разгромила чешскую сборную на ростовском стадионе со счётом 5:1. После этого наставник чешских игроков Карел Яролим покинул пост главного тренера по обоюдному согласию сторон.

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