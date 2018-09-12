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«Барселона» представила розовый комплект формы

Спорт

Комплект сделан в бледно-розовом цвете с красным диагональным элементом на груди

Барселона, Испания, 12 сентября 2018, 14:03 — REGNUM  «Барселона» представила третий комплект формы, который выполнен в розовом цвете. Об этом 12 сентября сообщается на странице клуба в Twitter.

Комплект сделан в бледно-розовом цвете с красным диагональным элементом на груди. Отмечается, что дизайнеры формы посвятили диагональную полосу одной из главных улиц Барселоны — проспекту Диагональ, пересекающему почти весь город по диагонали.

https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/1039788244643262464

Напомним, традиционные цвета экипировки «Барселоны» — сине-гранатовые. Гостевая форма выполнена в салатовом цвете.

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