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Вратарь «Тоттенхэма» Льорис лишён прав за вождение в нетрезвом виде

Спорт

Голкипера лишили прав на 20 месяцев и оштрафовали на £50 тыс

Вратарь «Тоттенхэма» Льорис лишён прав за вождение в нетрезвом виде
Кирилл Венедиктов
Уго Льорис

Лондон, 12 сентября 2018, 13:58 — REGNUM  Вратарь лондонского «Тоттенхэма» и сборной Франции по футболу Уго Льорис лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом 12 сентября сообщает Sky Sports.

По итогам расследования французского голкипера лишили водительских прав на срок 20 месяцев, а также оштрафовали на £50 тыс.

Отметим, что Льорис был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения 24 августа. Судебное заседание в отношении вратаря прошло 11 сентября.

Напомним, Льорис является капитаном «Тоттенхэма». В составе лондонского клуба он выступает с 2012 года. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году и вице-чемпионом Европы в 2016 году.

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Футбол
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