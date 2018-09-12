«Ювентус» продлил контракт с полузащитником Хедирой

Турин, Италия, , 13:37 — REGNUM Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира продлил контракт с клубом. Об этом 12 сентября сообщается на сайте «старой синьоры».

Новый контракт рассчитан до 2021 года. Срок прошлого соглашения истекал по окончании сезона 2018/19.

Напомним, летом 2015 года Хедира на правах свободного агента перешёл из мадридского «Реала» в «Ювентус». Всего он провёл за бьянконери 113 матчей и стал трёхкратным чемпионом Италии и трёхкратным обладателем Кубка Италии.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в составе «Ювентуса» три матча, в которых забил один гол.

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