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Хорватский защитник Врсалько получил травму во время матча с Испанией

Спорт

У игрока подозрение на растяжение медиальной связки левого колена

Хорватский защитник Врсалько получил травму во время матча с Испанией
Анна Нэсси
Шиме Врсалько (в центре)

Загреб, 12 сентября 2018, 12:38 — REGNUM  Защитник миланского «Интера» и сборной Хорватии Шиме Врсалько получил травму во время матча Лиги наций с Испанией. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что у 26-летнего игрока подозрение на растяжение медиальной связки левого колена. В ближайшее время он пройдет осмотр, по итогам которого определится степень серьёзности травмы и сроки восстановления.

Врсалько был заменен на 20-й минуте. Вместо него на поле вышел полузащитник Марко Рог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Испании разгромила команду Хорватии в матче Лиги наций со счётом 6:0.

Читайте ранее в этом сюжете: Испания забила хорватам шесть голов в матче Лиги наций

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