В «Баварии» стали сдавать кровь на поле во время тренировки

Мюнхен, Германия, , 11:51 — REGNUM Главный тренер «Баварии» Нико Ковач ввёл в команде нововведение — забор крови у футболистов во время тренировки прямо на поле. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что полузащитники команды Арьен Роббен и Серж Гнабри сдали кровь в ходе тренировочного занятия. Это было сделано, чтобы оперативно получать данные об уровне креатинина в крови.

Этот показатель говорит о степени поражения мышц. Высокий уровень свидетельствует о повышенном риске мышечных травм.

Таким способом Ковач хочет снизить количество мышечных травм, от которых часто страдают игроки «Баварии». Из-за таких повреждений команда в прошлом сезоне лишилась Роббена и Боатенга во время полуфинала Лиги чемпионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нико Ковач запретил футболистам команды пользоваться мобильными телефонами на базе клуба.

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