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Генсекретарь Федерации бобслея России стал членом комитета IBSF

Спорт

Пархоменко вошёл в состав комитета, отвечающего за паралимпийский спорт

Москва, 12 сентября 2018, 11:43 — REGNUM  Генеральный секретарь Федерации бобслея России (ФБР) Сергей Пархоменко стал членом комитета Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), отвечающего за паралимпийский спорт. Об этом сообщается на сайте IBSF.

Пархоменко вошёл в состав комитета, главой которого стал представитель Латвии Кристапс Котанс. Кроме того, Пархоменко также является советником президента IBSF Иво Ферриани.

Также отмечается, что тренер сборной России Сергей Колпаков вошёл в состав комитета по вопросам скелетона.

Полномочия нового состава комитетов рассчитаны на четыре года.

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Санный спорт
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