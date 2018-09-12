Генсекретарь Федерации бобслея России стал членом комитета IBSF

Москва, , 11:43 — REGNUM Генеральный секретарь Федерации бобслея России (ФБР) Сергей Пархоменко стал членом комитета Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), отвечающего за паралимпийский спорт. Об этом сообщается на сайте IBSF.

Пархоменко вошёл в состав комитета, главой которого стал представитель Латвии Кристапс Котанс. Кроме того, Пархоменко также является советником президента IBSF Иво Ферриани.

Также отмечается, что тренер сборной России Сергей Колпаков вошёл в состав комитета по вопросам скелетона.

Полномочия нового состава комитетов рассчитаны на четыре года.