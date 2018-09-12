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Саутгейт: Рашфорд станет топ-игроком

Спорт

Саутгейт поделился оценкой игры Рашфорда в матче со Швейцарией

Лестер, Великобритания, 12 сентября 2018, 11:20 — REGNUM  Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился оценкой игры форварда Маркуса Рашфорда в матче со Швейцарией. Об этом сообщает BBC.

«Очень доволен выступлением Рашфорда. Прекрасно знаем, насколько это великолепный футболист. Уверен, он станет топ-игроком», — сказал Саутгейт.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Англии одержала победу над командой Швейцарии в товарищеском матче со счётом 1:0. Единственный гол забил Маркус Рашфорд.

Напомним, ранее в матче Лиги наций сборная Англии уступила Испании со счётом 1:2. Гол в составе англичан также забил Рашфорд.

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