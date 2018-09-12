Защитник ПСЖ Дани Алвес вернётся к тренировкам в ноябре

Париж, , 11:06 — REGNUM Защитник французского ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес вернётся к тренировкам после травмы в ноябре текущего года. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным издания, Алвес продолжает восстанавливаться после операции на правом колене.

Отметим, что в мае 35-летний бразилец получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Это произошло в финальном матче Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0).

Из-за травмы Алвес не смог сыграть в составе своей национальной команды на чемпионате мира по футболу — 2018.

Напомним, Алвес перешёл в ПСЖ из «Ювентуса» летом 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл в 25 матчах чемпионата Франции, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.

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