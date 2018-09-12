Экс-чемпион UFC Вердум получил двухлетнюю дисквалификацию

Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисио Вердум получил двухлетнюю дисквалификацию из-за допинга. Об этом сообщает ESPN.

В анализах бразильского спортсмена обнаружили запрещённый препарат — стероид тренболон. Из-за этого Американское антидопинговое агентство (USADA) решило отстранить Вердума на два года.

Последний раз Вердум выходил на ринг в марте 2018 год. Он провёл поединок с российским бойцом Александром Волковым, от которого потерпел поражение.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года допинг-проба бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фабрисио Вердума дала положительный результат.

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