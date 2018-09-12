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Овечкин подарил Неймару игровой свитер с автографом

Спорт

В ответ Овечкин получил от Неймара футбольный мяч с автографом

Лэндовер, США, 12 сентября 2018, 10:10 — REGNUM  Российский хоккеист Александр Овечкин подарил нападающему сборной Бразилии по футболу Неймару свой игровой свитер с автографом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Овечкин посетил товарищеский матч с участием сборной Бразилии, который прошёл в американском городе Лэндовер. В ответ Овечкин получил от Неймара футбольный мяч с автографом.

https://www.instagram.com/p/BnnEy1HB-BQ/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Бразилии одержала разгромную победу над командой Сальвадора в товарищеском матче со счётом 5:0. Неймар забил гол и отдал три голевые передачи.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная Бразилии разгромила Сальвадор со счётом 5:0

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Футбол
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