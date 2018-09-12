«Трезвая Россия» подарила Карачаево-Черкесии 12 уличных спортивных площадок

Черкесск, , 09:54 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в скором времени появятся 12 спортивных уличных площадок — по одной в каждом из 12 муниципальных районов и городов республики. Такой подарок сделало субъекту руководство федерального проекта «Трезвая Россия», сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе главы региона.

Соглашение о сотрудничестве с руководителем проекта Султаном Хамзаевым подписал накануне Дня республики глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Ранее такие спортивные площадки были установлены в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» и в Покровском парке города Черкесска. На оборудованных спортивными снарядами территориях уже полюбили заниматься спортом не только представители молодежи, но и люди старшего возраста.

Интерес к занятиям спорта благодаря таким проектам растет. Так, число жителей республики постоянно занимающихся физической культурой и спортом в настоящее время составляет около 35%. С 2011 года этот показатель увеличился более чем втрое.

Читайте также: «Трезвая Россия» предложила помощь Колыме в борьбе с алкоголизмом