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«Трезвая Россия» подарила Карачаево-Черкесии 12 уличных спортивных площадок

Спорт

Профессиональные оборудованные площадки появятся в каждом муниципалитете

Черкесск, 12 сентября 2018, 09:54 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии в скором времени появятся 12 спортивных уличных площадок — по одной в каждом из 12 муниципальных районов и городов республики. Такой подарок сделало субъекту руководство федерального проекта «Трезвая Россия», сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе главы региона.

Соглашение о сотрудничестве с руководителем проекта Султаном Хамзаевым подписал накануне Дня республики глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Ранее такие спортивные площадки были установлены в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» и в Покровском парке города Черкесска. На оборудованных спортивными снарядами территориях уже полюбили заниматься спортом не только представители молодежи, но и люди старшего возраста.

Интерес к занятиям спорта благодаря таким проектам растет. Так, число жителей республики постоянно занимающихся физической культурой и спортом в настоящее время составляет около 35%. С 2011 года этот показатель увеличился более чем втрое.

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