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Президент Либерии сыграл за сборную страны в товарищеском матче

Спорт

Веа вышел на поле в стартовом составе и отыграл 78 минут

Монровия, 12 сентября 2018, 08:54 — REGNUM  Президент Либерии Джордж Веа сыграл в товарищеском матче национальной сборной страны против Нигерии. Встреча состоялась в Монровии и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

51-летний Веа вышел на поле в стартовом составе сборной Либерии и отыграл 78 минут.

В составе нигерийцев голы забили Генри Оньекуру и Симеон Нванкво. У либерийцев пенальти реализовал Дэниэл Акпейи на 89-й минуте матча.

Напомним, Джордж Веа был профессиональным футболистом. В 90-е годы он играл в клубах «Монако», ПСЖ, «Милан», «Челси» и «Манчестер Сити», в составе которых выигрывал Кубки Франции, Италии и Англии. В 1995 году он был признан лучшим футболистом мира.

В декабре 2017 года Веа был избран президентом Либерии.

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