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«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Москва, 12 сентября 2018, 08:33 — REGNUM  Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде хоккеисты «Локомотива» вышли вперёд благодаря шайбе Александра Елесина. Во втором периоде счёт в матче стал крупным, голы забили Якуб Накладал и Брэндон Козун.

ЦСКА в третьем периоде смог ответить шайбой Кирилла Капризова.

ЦСКА (Москва) — Локомотив» (Ярославль) —1:3 (0:1, 0:2, 1:0).

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