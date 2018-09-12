«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Москва, , 08:33 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде хоккеисты «Локомотива» вышли вперёд благодаря шайбе Александра Елесина. Во втором периоде счёт в матче стал крупным, голы забили Якуб Накладал и Брэндон Козун.

ЦСКА в третьем периоде смог ответить шайбой Кирилла Капризова.

ЦСКА (Москва) — Локомотив» (Ярославль) —1:3 (0:1, 0:2, 1:0).

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