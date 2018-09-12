Стив Айзерман покинул пост генерального менеджера «Тампы Бэй»

Тампа, США, , 08:08 — REGNUM Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте клуба.

Специалист останется в клубе и перейдёт на консультативную роль. Он будет занимать должность советника нового генерального менеджера Жюльена Брисбуа.

Напомним, Айзерман стал генеральным менеджером «Тампы» в 2010 году. Под его руководством команда в сезоне 2014/15 дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Чикаго».

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