Среда, 12 Сентября 2018 года
08:33:05 МСК

Стив Айзерман покинул пост генерального менеджера «Тампы Бэй»

Спорт

Специалист останется в клубе и перейдёт на консультативную роль

Тампа, США, 12 сентября 2018, 08:08 — REGNUM  Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте клуба.

Специалист останется в клубе и перейдёт на консультативную роль. Он будет занимать должность советника нового генерального менеджера Жюльена Брисбуа.

Напомним, Айзерман стал генеральным менеджером «Тампы» в 2010 году. Под его руководством команда в сезоне 2014/15 дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Чикаго».

Читайте также: Российский хоккеист Наместников перешёл из «Тампы» в «Рейнджерс»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить