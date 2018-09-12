Матч между сборными Аргентины и Колумбии завершился нулевой ничьей

Ист-Рутерфорд, США, , 07:54 — REGNUM Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Колумбии в товарищеском матче. Встреча прошла в американском городе Ист-Рутерфорд и завершилась со счётом 0:0.

Этот матч стал вторым для исполняющего обязанности главного тренера аргентинской команды Лионеля Скалони. Ранее под его руководством сборная Аргентины разгромила команду Гватемалы со счётом 3:0.

Отметим, что Скалони был назначен после увольнения Хорхе Сампаоли после провального для команды чемпионата мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Англии одержала победу над командой Швейцарии в товарищеском матче со счётом 1:0.

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