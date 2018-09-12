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Нападающий «Барселоны» отказался оплачивать счёт на €16 тыс

Спорт

Скандал произошёл в одном из самых известных клубов Мадрида

Мадрид, 12 сентября 2018, 07:11 — REGNUM  Форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади отказался оплачивать счёт в €16 тыс. после вечеринки, устроенной по поводу его 23-летия. Об этом 11 сентября сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, скандал произошёл в одном из самых известных клубов Мадрида. Футболиста пришли поздравить около 40 человек.

В конце мероприятия Мунир получил чек на €16 тыс., но отказался его оплачивать. В результате в ситуацию вмешались полицейские, которые убедили игрока оплатить счёт.

Отметим, что в прошлом сезоне Мунир играл на правах аренды за «Алавес». В 33 матчах он забил 10 голов. В августе сообщалось об интересе к игроку со стороны московского «Локомотива».

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Футбол
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