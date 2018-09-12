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На матче молодёжной сборной России установлен рекорд посещаемости

Спорт

На игре с Сербией присутствовали 38 763 зрителя

Нижний Новгород, 12 сентября 2018, 06:37 — REGNUM  На матче молодёжной сборной России был установлен рекорд посещаемости. Об этом 11 сентября сообщает «Матч ТВ».

Отборочную встречу чемпионата Европы 2019 года молодёжными командами России и Сербии посетило рекордное количество зрителей. На матче, который прошёл в Нижнем Новгороде, присутствовали 38 763 зрителя.

Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году в Екатеринбурге, когда «молодёжка» в стыковом матче играла с Чехией за право участвовать в первенстве Европы 2013 года. Тогда игру посетили 20 тысяч болельщиков.

Отметим, что российская молодёжная сборная проиграла Сербии со счётом 1:2.

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