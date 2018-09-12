Сборная Бразилии разгромила Сальвадор со счётом 5:0

Лэндовер, США, , 06:25 — REGNUM Сборная Бразилии одержала разгромную победу над командой Сальвадора в товарищеском матче. Встреча прошла в американском городе Лэндовер завершилась со счётом 5:0.

Счёт в матче открыл Неймар, который на четвёртой минуте реализовал пенальти. Дубль оформил нападающий Ришарлисон. Ещё по голу забили Филипе Коутиньо и Маркиньос.

Отметим, что помимо гола, Неймар отметился в этом матче тремя результативными передачами.

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