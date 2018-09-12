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Испания забила хорватам шесть голов в матче Лиги наций

Спорт

Хорваты проиграли всухую

Испания забила хорватам шесть голов в матче Лиги наций
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Гол

Эльче, Испания, 12 сентября 2018, 03:11 — REGNUM  Шесть мячей забила сборная Испании в ворота хорватов в рамках 2-го тура матча Лиги наций.

Голы забили полузащитник Сауль Ньигес (24 минута), полузащитник Марко Асенсио (33), хорватский нападающий Никола Калинич (35 — автогол), Родриго (49), центральный защитник Серхио Рамос (57) и полузащитник Иско (70).

Напомним, международный футбольный турнир среди сборных Европы Лига наций UEFA проходит раз в два года. В 2018 году уже завершились два тура: 1-й проходил с 6 по 8 сентября, второй — с 9 по 11 сентября.

Предстоят еще третий тур, четвертый, пятый и шестой туры. В начале декабря 2018 г. состоятся жеребьёвка финальной стадии, а сами игры пройдут в июне будущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Португалия выиграла у Испании со счетом 1:0. Матч проходил на стадионе «Эштадиу Да Луж» в Лиссабоне.

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