Аргентинский тренер не спас футболистов Узбекистана от поражения Ирану

Ташкент, , 21:12 — REGNUM Сборная Узбекистана по футболу под руководством аргентинского тренера Эктора Купера потерпела поражение от команды Ирана со счетом 1:0, сообщает 11 сентября издание Championat Asia.

Узбекистанская сборная уступила Ирану в товарищеском матче на ташкентском стадионе «Миллий». В игре приняли участие сильнейшие футболисты республики.

Напомним, весной 2018 года сборная Узбекистана также проиграла Ирану со счетом 1:0. Однако в преддверии Азиатских игр на поле вышли в основном молодые футболисты.

6 сентября Узбекистан сыграл вничью с Сирией.

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