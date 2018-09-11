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Аргентинский тренер не спас футболистов Узбекистана от поражения Ирану

Спорт

В игре приняли участие сильнейшие футболисты Узбекистана

Аргентинский тренер не спас футболистов Узбекистана от поражения Ирану
Roberto Vicario
Эктор Купер

Ташкент, 11 сентября 2018, 21:12 — REGNUM  Сборная Узбекистана по футболу под руководством аргентинского тренера Эктора Купера потерпела поражение от команды Ирана со счетом 1:0, сообщает 11 сентября издание Championat Asia.

Узбекистанская сборная уступила Ирану в товарищеском матче на ташкентском стадионе «Миллий». В игре приняли участие сильнейшие футболисты республики.

Напомним, весной 2018 года сборная Узбекистана также проиграла Ирану со счетом 1:0. Однако в преддверии Азиатских игр на поле вышли в основном молодые футболисты.

6 сентября Узбекистан сыграл вничью с Сирией.

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