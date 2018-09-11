Вторник, 11 Сентября 2018 года
20:34:59 МСК

Капитан футбольной сборной Сербии получил обещанный Азаровым автомобиль

Спорт

Подарок за первый гол на стадионе «Самара Арена» в рамках ЧМ-2018

Белград, 11 сентября 2018, 19:53 — REGNUM  Капитан сборной Сербии по футболу Александр Коларов в Белграде получил автомобиль, обещанный главой Самарской области Дмитрием Азаровым. Ключи от машины вручил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сербии Александр Чепурин, сообщает региональный департамент информационной политики.

Футболист за первый гол, который был забит на стадионе «Самара Арена» в рамках чемпионата мира 2018 года, получил ВАЗовский внедорожник Lada 4×4.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Самаре прошли шесть матчей чемпионата мира по футболу. Первой стала встреча сборных Сербии и Коста-Рики 17 июня, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу сербов. Автором гола стал Коларов.

На следующий день руководитель Самарской области Дмитрий Азаров вручил защитнику сертификат на автомобиль.

Напомним, сербской сборной не удалось выйти в плей-офф чемпионата. Со счетом 2:1 команда из Белграда проиграла сборной Швейцарии. В третьем туре ее обыграла сборная Бразилии со счетом 2:0.

Читайте ранее в этом сюжете: Защитнику сборной Сербии подарили автомобиль Lada после матча с Коста-Рикой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить