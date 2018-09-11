Капитан футбольной сборной Сербии получил обещанный Азаровым автомобиль

Белград, , 19:53 — REGNUM Капитан сборной Сербии по футболу Александр Коларов в Белграде получил автомобиль, обещанный главой Самарской области Дмитрием Азаровым. Ключи от машины вручил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сербии Александр Чепурин, сообщает региональный департамент информационной политики.

Футболист за первый гол, который был забит на стадионе «Самара Арена» в рамках чемпионата мира 2018 года, получил ВАЗовский внедорожник Lada 4×4.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Самаре прошли шесть матчей чемпионата мира по футболу. Первой стала встреча сборных Сербии и Коста-Рики 17 июня, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу сербов. Автором гола стал Коларов.

На следующий день руководитель Самарской области Дмитрий Азаров вручил защитнику сертификат на автомобиль.

Напомним, сербской сборной не удалось выйти в плей-офф чемпионата. Со счетом 2:1 команда из Белграда проиграла сборной Швейцарии. В третьем туре ее обыграла сборная Бразилии со счетом 2:0.

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