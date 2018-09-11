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Более 43 тыс. зрителей посетили «Ростов-Арену» в день матча Россия – Чехия

Спорт

Матч обслуживали 300 волонтеров, прошедших подготовку к матчам ЧМ-2018

Более 43 тыс. зрителей посетили «Ростов-Арену» в день матча Россия – Чехия
JukoFF
Стадион «Ростов Арена»

Ростов-на-Дону, 11 сентября 2018, 19:14 — REGNUM  Более 43 тыс. болельщиков посетили товарищеский матч между сборными России и Чехии, который прошёл на «Ростов-Арене» 10 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области.

«Все билеты на контрольный матч сборной России по футболу с командой Чехии были распроданы за неделю», — сказал глава регионального минспорта Самвел Аракелян.

Помогали зрителям в день товарищеской встречи 300 волонтёров, прошедших к матчам ЧМ-2018.

Уехать со стадиона можно было на двух заказных маршрутах с западной и восточной части спортивного объекта. Работа маршрутов была организована с 21:00 до 23:00 автобусами большой вместимости. Воспользовались маршрутами около 7,5 тыс. зрителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Матч Россия – Чехия: нарушений общественного порядка не зафиксировано

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