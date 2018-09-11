MotoGP: пилот Романо Фенати оставляет профессиональный спорт

Мизано-Адриатико, Италия, , 15:46 — REGNUM Выступавший в классе Moto2 в рамках чемпионата мира по мотогонкам MotoGP пилот Романо Фенати принял решение оставить профессиональные мотогонки, передает телеканал N-TV.

После инцидента на Гран-при Сан-Марино со Стефано Манци Фенати получил тысячи гневных писем от болельщиков со всего мира и удалил свои аккаунты в социальных сетях. В его родном городе Асколи-Пичено появились надписи с угрозами в адрес Фенати и его невесты.

«Это волна ненависти ко мне ненормальна», — сказал спортсмен прессе. Он не считает себя виноватым в том, что подверг опасности жизнь своего соперника и выдвигает встречные обвинения. Романо Фенати обнаружил, что в его усилиях на трассе никто не заинтересован и принял решение оставить этот «несправедливый», по его выражению, спорт. В будущем он будет заниматься семейным бизнесом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября во время гонки Гран-при Сан-Марино пилот поравнялся со своим соперником и своей рукой зажал ручку тормоза на его мотоцикле на скорости выше 200 км/ч. Команда Marinelli Snipers уволила пилота за неспортивное поведение, а Forward Racing разорвала контракт на 2019 год.

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