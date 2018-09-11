Паралимпийский тяжелоатлет из Петербурга взял «бронзу» на «Кубке Чемпионов»

Ханты-Мансийск, , 15:02 — REGNUM Петербургский спортсмен Магомед Джамалов стал обладателем бронзовой награды в абсолютном зачете на международном инклюзивном турнире по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов». Об итогах прошедшего в Ханты-Мансийске состязания сообщает благотворительный фонд «Точка опоры».

Участниками турнира стали 16 спортсменов из шести стран мира. Восемь из них являются паралимпийцами, восемь не имеют физических ограничений.

Тяжелоатлеты соревновались в абсолютном зачете. Среди всех весовых категорий учитывался поднятый вес относительно собственного, расчет производился по специальной формуле.

Санкт-Петербург представляли многократные рекордсмены и чемпионы России Магомед Джамалов и Марина Бекетова. Джамалов, выступавший в весовой категории 88 кг, поднял штангу весом 201 кг и завоевал бронзовую медаль.

«Потрясающие эмоции от турнира. Был воодушевлен от царящей там атмосферы. И очень рад, что принял участие в таком событии», — рассказал спортсмен.

Лучший результат у мужчин показал Роман Еремашвили из Белоруссии, на втором месте — Осман Шериф из Египта.

Марина Бекетова, выступавшая в весовой категории до 50 кг, показала результат 98 кг и стала четвертой среди женщин. Первое место заняла Рехаб Ахмед из Египта, второе — Вера Муратова из Лакинска, третье — Ирина Полетаева из Ленинска-Кузнецкого.

Международный инклюзивный турнир по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов» проводится с 2013 года на призы чемпионов и рекордсменов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьева. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата поднимают штангу в лежачем положении с фиксированными ногами. Нагрузка в этом случае не распределяется равномерно по телу, а приходится на руки.