Паредес может перейти из «Зенита» в «Милан» в зимнее трансферное окно

Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, Паредес согласился перейти в «Милан». С агентом игрока вели переговоры спортивный директор «Милана» Леонардо и директор департамента стратегического развития Паоло Мальдини.

Отмечается, что итальянский клуб может начать переговоры с «Зенитом» в январе. Петербургский клуб хочет получить за Паредеса €30−35 млн.

Отметим, что в текущем сезоне Российской Премьер-лиги Паредес принял участие в шести матчах за «Зенит» и забил один гол.

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