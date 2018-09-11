«Спартак» внёс шестерых молодых игроков на матчи Лиги Европы

Москва, , 14:41 — REGNUM Московский «Спартак» внёс шестерых молодых игроков в список B на матчи Лиги Европы. Об этом 11 сентября сообщается на странице клуба в Twitter.

В список вошли основной вратарь в текущем сезоне Александр Максименко, а также полевые игроки Артем Мамин, Николай Рассказов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий и Данил Полубояринов.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1039441712521859072

Напомним, на групповом этапе Лиги Европы «Спартак» сыграет с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерс».

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