Главный тренер сборной Чехии уволен после разгромного поражения от России

Прага, , 14:04 — REGNUM Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим покинул свой пост после разгромного поражения от сборной России. Об этом 11 сентября сообщается на сайте Футбольной ассоциация Чехии.

Отмечается, что контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию. В ближайшие дни в организации проведут встречи с кандидатами на пост наставника команды.

Отметим, что 62-летний тренер возглавлял сборную Чехии с июля 2016 года. Под его руководством команда не смогла выйти на чемпионат мира по футболу — 2018, а в Лиге наций стартовала с поражения от Украины (1:2).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России разгромила команду Чехии в товарищеском матче со счётом 5:1.

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