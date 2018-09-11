Вторник, 11 Сентября 2018 года
15:14:17 МСК

Теннисные арбитры могут объявить бойкот матчам с участием Серены Уильямс

Спорт

Судьи рассматривают возможность бойкота матчей Уильямс, пока она не принесёт извинений Карлосу Рамосу

Теннисные арбитры могут объявить бойкот матчам с участием Серены Уильямс
Jimmy Baikovicius
Серена Уильямс

Нью-Йорк, США, 11 сентября 2018, 13:55 — REGNUM  Теннисные арбитры могут бойкотировать матчи с участием американской теннисистки Серены Уильямс. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, судьи рассматривают возможность бойкота матчей, в которых будет играть Уильямс, до тех пор, пока она не принесёт извинений Карлосу Рамосу, который обслуживал финальный матч US Open.

Напомним, в финале US Open Уильямс проиграла японской теннисистке Наоми Осаке со счётом 6:2, 6:4.

Во время матча судья предупредил Уильямс за подсказки от тренера. она получила штрафное очко за то, что разбила ракетку о корт. После этого она стала спорить с судьёй и позволила себе оскорбления в его адрес, за что была оштрафована на один гейм.

Читайте также: Серена Уильямс оштрафована за своё поведение в финале US Open

После матча WTA и USTA встали на сторону Уильямс, что вызвало недовольство у многих арбитров. В то же время Международная федерация тенниса (ITF) поддержала Рамоса.

Читайте ранее в этом сюжете: ITF поддержала судью Карлоса Рамоса в конфликте с Сереной Уильямс

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить