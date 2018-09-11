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УЕФА создаст третий еврокубок в дополнение к Лиге чемпионов и Лиге Европы

Спорт

Начиная с сезона 2021/22, добавится ещё один турнир

Ньон, Швейцария, 11 сентября 2018, 13:44 — REGNUM  Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создаст третий клубный турнир. Об этом сообщил глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли, передает Football Italia.

По словам Аньелли, начиная с сезона 2021/22, к Лиге чемпионов и Лиге Европы добавится ещё один турнир.

Формат его проведения пока неизвестен, но предполагается, что он будет похож на Кубок обладателей кубков, который проводился в прошлом.

Напомним, Кубок обладателей кубков представлял собой турнир, в котором участвовали победители национальных кубковых турниров европейских стран. Его проводили с 1960 по 1999 год.

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Еврокубки УЕФА
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