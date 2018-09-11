«Формула-1»: Шарль Леклер будет напарником Феттеля в Ferrari в 2019 году

Маранелло, Италия, , 12:15 — REGNUM Итальянская команда «Формулы-1» Scuderia Ferrari подписала контракт с 20-летним монегаском Шарлем Леклером на сезон 2019 года, сообщает официальный сайт чемпионата 11 сентября.

Леклер становится первым боевым пилотом команды, закончившим Академию пилотов Ferrari с момента ее открытия в 2009 году, а также одним из самых молодых гонщиков итальянского коллектива. Будущий партнер Леклера по команде, четырехкратный чемпион Себастьян Феттель дал высокую оценку его спортивным талантам: «В гонках, которые он провел до сих пор, он использовал все возможности, чтобы набрать очки за рулем болида, который на это не рассчитан. Он делал все, что в его силах».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября финн Кими Райкконен объявил, что после ухода из команды Ferrari присоединится к швейцарскому коллективу Sauber, с которым начиналась его карьера в королевском классе автоспорта в 2001 году. Райкконен подписал двухлетний контракт.

Читайте ранее в этом сюжете: «Формула-1»: Кими Райкконен уходит из Ferrari, но остается в чемпионате