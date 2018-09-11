Мужская сборная России выиграла серебро в стрельбе по движущейся мишени

Сеул, , 12:03 — REGNUM На чемпионате мира мужская сборная России выиграла серебро на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени на смешанной скорости.

В составе российской команды выступали Михаил Азаренко, Максим Степанов и Владислав Прянишников. Победителем стала команда Швеции. Третье место заняли спортсмены из КНДР.

Отметим, что в личном зачёте Азаренко показал третий результат в данной дисциплине.

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