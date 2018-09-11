Вторник, 11 Сентября 2018 года
13:51:38 МСК

Мужская сборная России выиграла серебро в стрельбе по движущейся мишени

Спорт

В составе российской команды выступали Михаил Азаренко, Максим Степанов и Владислав Прянишников

Сеул, 11 сентября 2018, 12:03 — REGNUM  На чемпионате мира мужская сборная России выиграла серебро на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени на смешанной скорости.

В составе российской команды выступали Михаил Азаренко, Максим Степанов и Владислав Прянишников. Победителем стала команда Швеции. Третье место заняли спортсмены из КНДР.

Отметим, что в личном зачёте Азаренко показал третий результат в данной дисциплине.

Читайте также: Мужская сборная России победила в стрельбе из винтовки по движущейся мишени

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пулевая стрельба
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить