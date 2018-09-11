Черчесов не исключил вызова в сборную России других игроков «Ростова»

Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил, что в состав национальной команды может попасть любой игрок футбольного клуба «Ростов».

"Двери открыты для всех. Мы смотрим, кто как себя проявляет. Оцениваем, как они играют, что их ждёт на уровне сборной. Юридически все могут играть», — цитирует наставника Don24.ru.

Комментируя игру, Черчесов отметил, что его подопечным в матче с чехами не хватило спокойствия.

«Перед этим сбором мы вызвали тех, кто лучше готов на сегодняшний день. Через месяц будет то же самое. Мы не будем смотреть, кто сегодня хорошо играл. Сегодня несколько игроков, которые не были в обойме, проявили себя, и обойма расширяется», — сказал Станислав Черчесов.

ИА REGNUM напоминает, что полузащитник «Ростова» Алексей Ионов принял участие в контрольном матче национальной сборной. Хавбек вышел на поле «Ростов-Арены» в стартовом составе и забил два мяча в ворота соперников. Результат матча Россия — Чехия — 5:1.

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