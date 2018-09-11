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«Формула-1»: Кими Райкконен уходит из Ferrari, но остается в чемпионате

Спорт

38-летний пилот подписал двухлетний контракт с командой Sauber

«Формула-1»: Кими Райкконен уходит из Ferrari, но остается в чемпионате
Morio
Кими Райкконен

Маранелло, Италия, 11 сентября 2018, 11:50 — REGNUM  Финский гонщик команды Ferrari Кими Райкконен уходит из итальянского коллектива по завершении сезона 2018 года, сообщает официальный сайт чемпионата «Формула-1» 11 сентября.

«В эти годы вклад Кими в команду как гонщика и как человека был фундаментальным. Он сыграл решающую роль в прогрессе команды, и в то же время всегда был отличным командным игроком. (…) Став чемпионом мира в составе Scuderia Ferrari, он всегда будет частью нашей истории и семьи. Мы благодарим Кими за все и желаем ему и его семье процветающего будущего», — заявило руководство команды.

Свой единственный чемпионский титул в «Формуле-1» Райкконен завоевал в 2007 году. Теперь он возвращается в швейцарский коллектив Sauber, с которым начиналась его карьера в королевском классе автоспорта в 2001 году. О подписании двухлетнего контракта финн сообщил на своей странице в Instagram.

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