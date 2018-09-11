Вторник, 11 Сентября 2018 года
12:03:17 МСК

Экс-боксёр де ла Хойя заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Спорт

Он сообщил, что серьёзно настроен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году

Экс-боксёр де ла Хойя заявил о намерении баллотироваться в президенты США
Cliff
Оскар де ла Хойя

Вашингтон, 11 сентября 2018, 11:34 — REGNUM  Бывший американский боксёр Оскар де ла Хойя заявил, что намерен баллотироваться в президенты США. Об этом 11 сентября сообщает издание TMZ.

Де ла Хойя сообщил, что серьёзно настроен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах США в 2020 году.

По его словам, когда он занимался боксом, он хотел чтобы его голос был услышан, и возможность стать президентом позволит ему этого добиться.

Он также отметил, что если Канье Уэст объявил, что когда-нибудь будет баллотироваться в президенты, то почему этого не может сделать и он.

Напомним, де ла Хойя является олимпийским чемпионом 1992 года. В его активе 39 побед при шести поражениях. В 2008 году он завершил профессиональную боксёрскую карьеру.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бокс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить