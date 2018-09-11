Колобков назвал глупостью антидопинговое расследование в отношении Черышева

Москва, , 11:25 — REGNUM Министр спорта Павел Колобков прокомментировал антидопинговое расследование в отношении футболиста Дениса Черышева. Об этом 11 сентября сообщает «Р-спорт».

"Это какая-то глупость. Вообще, мне кажется, что вся история не стоит даже обсуждения. Думаю, нет никаких проблем, и уверен, что все разберутся. Скоро эта тема вообще закончится», — сказал Колобков.

Ранее сообщалось, что испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении Черышева, который выступает за «Валенсию». В WADA подтвердили эту информацию.

Читайте также: Черышев призвал болельщиков прийти на матч Россия — Чехия