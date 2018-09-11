Капитан сборной Англии Кейн не сыграет в матче со Швейцарией

Лестер, Великобритания, , 10:39 — REGNUM Капитан сборной Англии Гарри Кейн не сыграет в товарищеском матче со Швейцарией. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предоставит Кейну отдых в предстоящем матче. Вместо него на поле с капитанской повязкой выйдет его одноклубник по «Тоттенхэму» — полузащитник Эрик Дайер.

Напомним, встреча между сборными Англии и Швейцарии состоится 11 сентября в Лестере. Ранее сборная Англии проиграла в Лиге наций команде Испании со счётом 1:2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник сборной Англии Деле Алли не примет участия в товарищеском матче команды со Швейцарией из-за травмы.

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